Актер Брендан Фрейзер пришел в индустрию без выдающихся стартовых преимуществ, но быстро проявил редкую жанровую универсальность. Он одинаково убедительно играет комедию, приключения и драму, что позволило ему выделиться среди ровесников и привлечь внимание крупных студий. Прорывные роли появились не сразу, однако каждая новая работа укрепляла его позиции и постепенно формировала путь к мировой популярности. Вспоминаем фильмы, которые сделали Фрейзера знаменитым и задали тон всей его карьере.