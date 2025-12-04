Возлюбленная Джейсона Стэйтема в золотом бомбере снялась на гонках в Катаре

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, снялась на гонках в Катаре. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в золотом бомбере, белой футболке и черных брюках. Волосы модели уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.
На прошлой неделе звезда устроила фотосессию во время своего отдыха в Рио-де-Жанейро. На одном из кадров модель предстала в черном платье с вырезом сбоку и разрезом до бедра. При этом «ангел» Victoria’s Secret не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.
Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в крошечном купальнике.