По мнению букмекеров, британский актер Каллум Тернер, известный по ролям в «Фантастических тварях» и сериале «Война и мир», лидирует в гонке за роль следующего Джеймса Бонда. Его шансы оцениваются как семь к четырем.
Далее в рейтинге расположились Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс и Генри Кавилл. Среди других заметных кандидатов — Энтони Бойл, Харрис Дикинсон, а также Джек Лауден и Джеймс Нортон.
Среди прочих претендентов на роль агента 007 звучали также имена Джейкоба Элорди и Тома Холланда.
Режиссером нового фильма о Бонде станет Дени Вильнев («Дюна»), который планирует приступить к подбору актеров уже в 2026 году. Таким образом, следующая лента о легендарном шпионе выйдет не ранее 2027 года.
Последним исполнителем роли Джеймса Бонда на данный момент является Дэниэл Крэйг. В фильме «Не время умирать», вышедшем в 2020 году, актер в заключительный раз сыграл роль британского агента.
