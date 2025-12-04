Ричмонд
Назван главный претендент на роль следующего Джеймса Бонда

Новым агентом 007 может стать актер из «Фантастических тварей»
Каллум Тернер
Каллум ТернерИсточник: Reuters

По мнению букмекеров, британский актер Каллум Тернер, известный по ролям в «Фантастических тварях» и сериале «Война и мир», лидирует в гонке за роль следующего Джеймса Бонда. Его шансы оцениваются как семь к четырем.

Далее в рейтинге расположились Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс и Генри Кавилл. Среди других заметных кандидатов — Энтони Бойл, Харрис Дикинсон, а также Джек Лауден и Джеймс Нортон.

Среди прочих претендентов на роль агента 007 звучали также имена Джейкоба Элорди и Тома Холланда.

Режиссером нового фильма о Бонде станет Дени ВильневДюна»), который планирует приступить к подбору актеров уже в 2026 году. Таким образом, следующая лента о легендарном шпионе выйдет не ранее 2027 года.

Последним исполнителем роли Джеймса Бонда на данный момент является Дэниэл Крэйг. В фильме «Не время умирать», вышедшем в 2020 году, актер в заключительный раз сыграл роль британского агента.

Читайте также о роковых брюнетках, сводивших с ума разных Джеймсов Бондов.