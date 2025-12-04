В альтернативной реальности Десмонд собирает всех, кто побывал на острове. Герои встречаются в церкви перед похоронами отца Джека. Вскоре выясняется, что эта реальность — своего рода чистилище, а церковь — часть загробного мира. Здесь герои воссоединяются и вспоминают свою жизнь на острове, где им суждено было пройти через все испытания вместе. Кристиан Шепард говорит Джеку, что события на острове были реальными, а созданный ими мир существует лишь для того, чтобы они могли «двинуться дальше».