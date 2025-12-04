Ричмонд
Где снимали сериал «Очень странные дела»: ключевые локации каждого из 5 сезонов

Драма, хоррор, научная фантастика, детектив — все эти жанры объединены в нашумевшем сериале «Очень странные дела». Рассказываем, где проходили съемки каждого сезона
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала «Очень странные дела»

В 2016 году на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера американского сериала «Очень странные дела», снятого режиссерами Мэттом и Россом Даффер. С тех пор вышли еще четыре сезона, а в ноябре 2025-го зрители увидели финальный, пятый сезон.

Сюжет разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс. Рядом с ним находится Национальная лаборатория, где под видом научных исследований изучают паранормальные явления. Один из экспериментов открывает портал в другое измерение — Изнанку. То место населено опасными существами. Когда монстр похищает подростка Уилла Байерса, шериф Джим Хоппер начинает расследование, а друзья Уилла — Майк, Дастин и Лукас — отправляются на его поиски. В лесу они встречают загадочную девочку с телекинетическими способностями по имени Одиннадцать (Оди).

С каждым сезоном Изнанка становится все более опасной: исчезновения продолжаются, а сражения с чудовищами становятся все более напряженными. В финале первого сезона героям удается спасти Уилла, но настоящая битва только начинается. В статье расскажем, где снимали каждый из пяти сезонов «Очень странных дел».

В каких городах и природных локациях снимали сериал «Очень странные дела»

Хоукинс — вымышленный город. По сюжету он находится в штате Индиана, но в реальности большая часть съемок проходила в Джорджии. Этот штат братья Даффер выбрали не случайно: отдельные его города напомнили им Северную Каролину, где прошло их детство. Кроме того, в Атланте и других городах Джорджии сохранились здания и улицы, которые почти не менялись в течение последних веков. Они и стали основными декорациями для натурных съемок всех сезонов сериала.

Где снимали 1-й сезон

Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Первый сезон «Очень странных дел» снимали в штате Джорджия, хотя по сюжету действие происходит в Индиане. Вымышленный городок Хоукинс создавали с помощью реальных локаций, распределяя их между улицами, школами и полицейским участком.

Город Джексон стал основой для Хоукинса. Съемки проходили в здании суда округа Баттс, которое в сериале играет роль библиотеки, а также в различных магазинах и кинотеатрах — они отражали атмосферу 80-х годов. 

Также съемочный процесс развернулся в средней школе Патрика Генри в Стокбридже (пригород Атланты) — здесь снимали школу Хоукинса. Здание суда в Дугласвилле использовали для изображения полицейского участка.

Кроме использования городских локаций, съемки проходили в лесах и пригородах Джорджии, которые помогли воссоздать загадочную атмосферу Хоукинса и его окрестностей.

Где снимали 2-й сезон

Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Основным местом съемок по-прежнему оставался штат Джорджия. Перечислим некоторые ключевые локации второго сезона:

  • локации города Ист-Пойнт стали местом съемок городской больницы Хоукинса, интерьеров местной библиотеки и домов Майка, Дастина и Лукаса;

  • здание Национальной лаборатории в Хоукинсе — это бывшее здание Института психического здоровья Джорджии в Атланте;

  • кладбище Роан-Хилл в сцене похорон Барб снимали на кладбище Стоун-Маунтин.

Где снимали 3-й сезон

Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Съемки третьего сезона «Очень странных дел» тоже проходили в штате Джорджия. Центром событий вновь стал город Джексон — здесь снимали улицы Хоукинса. Для общественного бассейна города использовали бассейн Саут-Бенд в Атланте, а главным украшением сезона стал торговый центр «Старкорт», который на экране ожил благодаря заброшенному, но переделанному торговому центру Gwinnett Place недалеко от Дулута.

В городе Ист-Пойнт вновь снимали городскую больницу Хоукинса, библиотеку и дома Майка, Дастина и Лукаса. Интерьеры жилых помещений героев создавались в студийных павильонах.

Где снимали 4-й сезон

Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала «Очень странные дела»

В четвертом сезоне количество локаций заметно расширилось, но ключевым местом съемок по-прежнему оставался штат Джорджия. Главные сцены в Хоукинсе снимались в Атланте и ее окрестностях, в том числе в Джексоне, где снимали центр города. Здание суда округа Баттс снова сыграло библиотеку, а роль Национальной лаборатории исполнил Институт психического здоровья Джорджии — закрытая психлечебница, работавшая с 1965 по 1997 год. Сцены в трейлерном парке Форест-Хиллз снимали в реальном парке в Гриффине. Интерьеры лаборатории и некоторые локации создавались в павильонах студии Screen Gems. Бывший дом Виктора Крила — поместье Клермонт-Хаус снимали в историческом районе Восточного Рима.

Помимо Джорджии, часть эпизодов была снята в Нью-Мексико. Город Альбукерке стал вымышленным городом Ленора-Хиллс, куда Одиннадцать переезжает с семьей Байерс. Роль местной школы исполнило учебное заведение Eldorado High School.

Неожиданностью для поклонников сериала стали съемки в Литве. Так, в Вильнюсе снимали в нескольких местах. Например, интерьеры Лукишской тюрьмы были использованы для изображения советской тюрьмы, аэродром Кивишкес — в качестве базы на Аляске, а село Семелишкес превратилось в камчатское поселение Кырзрань, где Измайлов хранил контрабанду из США. О том, чем закончился четвертый сезон сериала «Очень странные дела» мы рассказывали в этой статье.

Где снимали 5-й сезон

Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Съемки пятого, финального сезона «Очень странных дел» проходили в Атланте. Режиссерам вновь удалось воссоздать атмосферу провинциального городка Хоукинс с его знаковым торговым центром, загадочной Национальной лабораторией и густыми лесами, где разворачивались ключевые события сериала. Привычные локации помогли режиссерам сохранить целостность визуального мира и связать финальный сезон с предыдущими.

Кто сыграл в сериале «Очень странные дела»

Гейтен Матараццо, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлин и Финн Вулфхард в сериале Очень странные дела
Гейтен Матараццо, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлин и Финн Вулфхард в сериале «Очень странные дела»Источник: кадр из сериала Очень странные дела

Сериал собрал яркий актерский состав, благодаря которому герои стали живыми и запоминающимися. Основные роли исполнили:

Интересные факты о сериале «Очень странные дела»

Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Расскажем несколько любопытных деталей со съемок сериала. 

  • После работы над сценарием фильма «Сосны» режиссера Шьямалана братья Даффер придумали концепт «Очень странных дел». Изначально проект назывался «Монток», но название пришлось изменить, так как оно было малозапоминающимся и не цепляло.

  • В первом сезоне монстра сыграл реальный человек в костюме и на ходулях, его руки были задрапированы зеленой тканью. Во всех остальных сезонах использовали спецэффекты.

  • Форма шерифа Хоппера полностью повторяет наряд шерифа Мартина Броуди из фильма «Челюсти» Стивена Спилберга. Плакат с этим фильмом можно заметить в комнате Джонатана Байерса. Шляпа Хоппера в какой-то степени «досталась» ему от Индианы Джонса.

  • На роли детей братья Даффер просмотрели более 1000 кандидатов: 906 мальчиков и 307 девочек. Даже понравившимся кандидатам, если они не справлялись с задачей, второго шанса не давали. 

  • Режиссерам было важно, чтобы дети по-настоящему подружились. Поэтому они проводили вместе уик-энды, много гуляли и общались. К старту съемок первого сезона в Атланте юные актеры стали сплоченной командой.