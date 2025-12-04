В 2016 году на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера американского сериала «Очень странные дела», снятого режиссерами Мэттом и Россом Даффер. С тех пор вышли еще четыре сезона, а в ноябре 2025-го зрители увидели финальный, пятый сезон.
Сюжет разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс. Рядом с ним находится Национальная лаборатория, где под видом научных исследований изучают паранормальные явления. Один из экспериментов открывает портал в другое измерение — Изнанку. То место населено опасными существами. Когда монстр похищает подростка Уилла Байерса, шериф Джим Хоппер начинает расследование, а друзья Уилла — Майк, Дастин и Лукас — отправляются на его поиски. В лесу они встречают загадочную девочку с телекинетическими способностями по имени Одиннадцать (Оди).
С каждым сезоном Изнанка становится все более опасной: исчезновения продолжаются, а сражения с чудовищами становятся все более напряженными. В финале первого сезона героям удается спасти Уилла, но настоящая битва только начинается. В статье расскажем, где снимали каждый из пяти сезонов «Очень странных дел».
В каких городах и природных локациях снимали сериал «Очень странные дела»
Хоукинс — вымышленный город. По сюжету он находится в штате Индиана, но в реальности большая часть съемок проходила в Джорджии. Этот штат братья Даффер выбрали не случайно: отдельные его города напомнили им Северную Каролину, где прошло их детство. Кроме того, в Атланте и других городах Джорджии сохранились здания и улицы, которые почти не менялись в течение последних веков. Они и стали основными декорациями для натурных съемок всех сезонов сериала.
Где снимали 1-й сезон
Первый сезон «Очень странных дел» снимали в штате Джорджия, хотя по сюжету действие происходит в Индиане. Вымышленный городок Хоукинс создавали с помощью реальных локаций, распределяя их между улицами, школами и полицейским участком.
Город Джексон стал основой для Хоукинса. Съемки проходили в здании суда округа Баттс, которое в сериале играет роль библиотеки, а также в различных магазинах и кинотеатрах — они отражали атмосферу 80-х годов.
Также съемочный процесс развернулся в средней школе Патрика Генри в Стокбридже (пригород Атланты) — здесь снимали школу Хоукинса. Здание суда в Дугласвилле использовали для изображения полицейского участка.
Кроме использования городских локаций, съемки проходили в лесах и пригородах Джорджии, которые помогли воссоздать загадочную атмосферу Хоукинса и его окрестностей.
Где снимали 2-й сезон
Основным местом съемок по-прежнему оставался штат Джорджия. Перечислим некоторые ключевые локации второго сезона:
локации города Ист-Пойнт стали местом съемок городской больницы Хоукинса, интерьеров местной библиотеки и домов Майка, Дастина и Лукаса;
здание Национальной лаборатории в Хоукинсе — это бывшее здание Института психического здоровья Джорджии в Атланте;
кладбище Роан-Хилл в сцене похорон Барб снимали на кладбище Стоун-Маунтин.
Где снимали 3-й сезон
Съемки третьего сезона «Очень странных дел» тоже проходили в штате Джорджия. Центром событий вновь стал город Джексон — здесь снимали улицы Хоукинса. Для общественного бассейна города использовали бассейн Саут-Бенд в Атланте, а главным украшением сезона стал торговый центр «Старкорт», который на экране ожил благодаря заброшенному, но переделанному торговому центру Gwinnett Place недалеко от Дулута.
В городе Ист-Пойнт вновь снимали городскую больницу Хоукинса, библиотеку и дома Майка, Дастина и Лукаса. Интерьеры жилых помещений героев создавались в студийных павильонах.
Где снимали 4-й сезон
В четвертом сезоне количество локаций заметно расширилось, но ключевым местом съемок по-прежнему оставался штат Джорджия. Главные сцены в Хоукинсе снимались в Атланте и ее окрестностях, в том числе в Джексоне, где снимали центр города. Здание суда округа Баттс снова сыграло библиотеку, а роль Национальной лаборатории исполнил Институт психического здоровья Джорджии — закрытая психлечебница, работавшая с 1965 по 1997 год. Сцены в трейлерном парке Форест-Хиллз снимали в реальном парке в Гриффине. Интерьеры лаборатории и некоторые локации создавались в павильонах студии Screen Gems. Бывший дом Виктора Крила — поместье Клермонт-Хаус снимали в историческом районе Восточного Рима.
Помимо Джорджии, часть эпизодов была снята в Нью-Мексико. Город Альбукерке стал вымышленным городом Ленора-Хиллс, куда Одиннадцать переезжает с семьей Байерс. Роль местной школы исполнило учебное заведение Eldorado High School.
Неожиданностью для поклонников сериала стали съемки в Литве. Так, в Вильнюсе снимали в нескольких местах. Например, интерьеры Лукишской тюрьмы были использованы для изображения советской тюрьмы, аэродром Кивишкес — в качестве базы на Аляске, а село Семелишкес превратилось в камчатское поселение Кырзрань, где Измайлов хранил контрабанду из США. О том, чем закончился четвертый сезон сериала «Очень странные дела» мы рассказывали в этой статье.
Где снимали 5-й сезон
Съемки пятого, финального сезона «Очень странных дел» проходили в Атланте. Режиссерам вновь удалось воссоздать атмосферу провинциального городка Хоукинс с его знаковым торговым центром, загадочной Национальной лабораторией и густыми лесами, где разворачивались ключевые события сериала. Привычные локации помогли режиссерам сохранить целостность визуального мира и связать финальный сезон с предыдущими.
Кто сыграл в сериале «Очень странные дела»
Сериал собрал яркий актерский состав, благодаря которому герои стали живыми и запоминающимися. Основные роли исполнили:
Финн Вулфхард — Майк Уилер;
Милли Бобби Браун — Одиннадцать (Оди);
Ноа Шнапп — Уилл Байерс;
Гейтен Матараццо — Дастин Хендерсон;
Калеб МакЛафлин — Лукас Синклер;
Вайнона Райдер — Джойс Байерс;
Дэвид Харбор — Джим Хоппер;
Наталия Дайер — Нэнси Уилер;
Чарли Хитон — Джонатан Байерс;
Джо Кири — Стив Харрингтон.
Интересные факты о сериале «Очень странные дела»
Расскажем несколько любопытных деталей со съемок сериала.
После работы над сценарием фильма «Сосны» режиссера Шьямалана братья Даффер придумали концепт «Очень странных дел». Изначально проект назывался «Монток», но название пришлось изменить, так как оно было малозапоминающимся и не цепляло.
В первом сезоне монстра сыграл реальный человек в костюме и на ходулях, его руки были задрапированы зеленой тканью. Во всех остальных сезонах использовали спецэффекты.
Форма шерифа Хоппера полностью повторяет наряд шерифа Мартина Броуди из фильма «Челюсти» Стивена Спилберга. Плакат с этим фильмом можно заметить в комнате Джонатана Байерса. Шляпа Хоппера в какой-то степени «досталась» ему от Индианы Джонса.
На роли детей братья Даффер просмотрели более 1000 кандидатов: 906 мальчиков и 307 девочек. Даже понравившимся кандидатам, если они не справлялись с задачей, второго шанса не давали.
Режиссерам было важно, чтобы дети по-настоящему подружились. Поэтому они проводили вместе уик-энды, много гуляли и общались. К старту съемок первого сезона в Атланте юные актеры стали сплоченной командой.