Хоукинс — вымышленный город. По сюжету он находится в штате Индиана, но в реальности большая часть съемок проходила в Джорджии. Этот штат братья Даффер выбрали не случайно: отдельные его города напомнили им Северную Каролину, где прошло их детство. Кроме того, в Атланте и других городах Джорджии сохранились здания и улицы, которые почти не менялись в течение последних веков. Они и стали основными декорациями для натурных съемок всех сезонов сериала.