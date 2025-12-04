4 декабря на российские экраны выходит романтическая комедия «Семьянин». По сюжету, директор фабрики игрушек Георгий в день своего 45-летия осознает, что у него есть все, о чем он только может пожелать, но ему не хватает простого семейного счастья и человеческого тепла. В подпитии он приказывает своему помощнику раздобыть ему семью, а наутро просыпается с головной болью, женой и двумя детьми-подростками, которые уверяют, что были у него всегда.
Режиссером картины «Семьянин» выступил Дмитрий Власкин, известный своими актерскими работами в сериалах «Физрук», «Чикатило» и «В созвездии Стрельца». Роль Георгия исполнил Павел Деревянко, его «жену» сыграла Юлия Снигирь, а «детей» — Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин.
«Это легкая, добрая история, в которой мы пробуем порассуждать на тему того, как человеку лучше живется: одному или с семьей», — рассказывает о фильме Снигирь. В сентябре «Семьянин» был представлен на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где получил награду в категории «лучший полнометражный фильм».
Прокатом картины занимается кинокомпания «Атмосфера кино». Смотрите фильм «Семьянин» в кинотеатрах с 4 декабря.