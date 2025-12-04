4 декабря на российские экраны выходит романтическая комедия «Семьянин». По сюжету, директор фабрики игрушек Георгий в день своего 45-летия осознает, что у него есть все, о чем он только может пожелать, но ему не хватает простого семейного счастья и человеческого тепла. В подпитии он приказывает своему помощнику раздобыть ему семью, а наутро просыпается с головной болью, женой и двумя детьми-подростками, которые уверяют, что были у него всегда.