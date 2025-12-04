42-летняя звезда «Универа» снялась в блестящем мини-платье с глубоким декольте

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, пришла на съемку новогоднего шоу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя знаменитость вышла на публику в черном блестящем мини-платье с глубоким декольте. Волосы актриса выпрямила и сделала вечерний макияж.
Звезда «Универа» рассказывала, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию Натальи Рудовой, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Актриса отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Знаменитость пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
