42-летняя звезда «Универа» снялась в блестящем мини-платье с глубоким декольте

Звезда «Универа» рассказывала, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию Натальи Рудовой, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Актриса отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Знаменитость пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.