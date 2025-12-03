Российские кинематографисты представят фильм о битве за Часов Яр

Лейтмотивом картины станет история командира разведывательно-диверсионной группы, который стремится вернуться на передовую, несмотря на то, что его раны не до конца вылечены. Автором сценария выступил действующий командир ДРГ Евгений Николаев, лично участвовавший во всей операции по освобождению Часова Яра. Персонажи фильма имеют реальных прототипов среди военнослужащих. В главных ролях будут задействованы известные российские актеры, включая Владимира Ильина, Антона Шагина, Алексея Верткова и Юлию Бочарову.