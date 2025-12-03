Ричмонд
Звезда «Счастливы вместе» вышла в свет в платье с глубоким декольте без бюстгальтера
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вышла в свет в платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Актриса приехала в откровенном наряде на съемки новогоднего выпуска Comedy Club. Она позировала на красной дорожке и поделилась кадрами с шоу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

После рождения третьего ребенка артистка сделала пластику. Бочкарева рассказывала в шоу «Ты не поверишь!», что заплатила за преображение два миллиона рублей и не пожалела об этом. Актрисе провели брахиопластику (операцию по устранению избыточного количества свисающей кожи и жировой ткани на руках. — «Газета.Ru»), подтяжку кожи рук, а также удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы.

Звезда признавалась, что хотела сделать операцию сразу после рождения сына — в роддоме. Она предложила такой вариант скандально известному хирургу Тимуру Хайдарову, однако он отказался и посоветовал актрисе сначала восстановиться. По словам Бочкаревой, она прислушалась к мнению врача и легла «под нож» через несколько месяцев.

Ранее Наталья Бочкарева появилась на публике с 17-летней дочерью.