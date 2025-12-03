Хабенский назвал благотворительность важным показателем состояния общества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Благотворительность является одним из важных индикаторов состояния общества в России, считает народный артист РФ Константин Хабенский. Об этом он сообщил журналистам на церемонии награждения лауреатов Международной премии «Мы вместе — 2025».
«Мне кажется, что благотворительность, неравнодушие, сострадание — это очень серьезный показатель состояния общества в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы каждый человек или как можно больше людей в России понимали, что мы вместе, что всегда найдется плечо или рука для того, чтобы поддержать друг друга», — сказал актер.
Кроме того, Хабенский подчеркнул, что первым шагом тех, кто только начинает путь в сфере благотворительности, является искреннее желание помочь.
«Если есть желание, это уже прекрасно. Нужно понять в каком направлении действовать, кому [вам] хочется помочь? [Сейчас] очень много и благотворительных, и социальных, и медицинских направлений, в том числе благотворительность, связанная с миром животных», — отметил он.
По словам артиста, важно помнить, что участие может принимать разные формы.
«Помощь бывает разная: финансовая, профессиональная, волонтерская… Если у вас есть желание, но нет на это финансовых возможностей, то вы можете [помочь] теми знаниями, тем временем, теми ресурсами, которым вы владеете», — заключил Хабенский.
Пятый Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит