Названа причина смерти актера Вадима Смирнова из «Убойной силы»

Вадима Смирнова российский зритель запомнил по многочисленным работам в сериалах и полнометражных фильмах, в которых актер с характерной внешностью создал образы криминальных элементов, телохранителей и другие. Он снимался в проектах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности-2», «Литейный», «Антикиллер», «Механическая сюита». «Лесник» и других. Накануне смерти Смирнова состоялась премьера последнего фильма с его участием — «Волчок».