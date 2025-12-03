Названа причина смерти актера Вадима Смирнова из «Убойной силы»

Причиной смерти актера 56-летнего Вадима Смирнова стала сердечная недостаточность. Этот диагноз поставлен по результатам вскрытия, сообщила aif.ru его агент Светлана Орлова.
«Вадим умер во сне в ночь на 28 ноября. Он не жаловался на здоровье, был, как и его брат, спортивным парнем. Просто не проснулся. 3 декабря прошло вскрытие. Причиной смерти стала сердечная недостаточность», — рассказала она.
По словам Орловой, еще накануне вечером, 27 ноября, они переписывались, обсуждали премьеру фильма «Волчок», в котором Вадим снялся с братом-близнецом Дмитрием. Через несколько часов актера не стало.
Вадима Смирнова российский зритель запомнил по многочисленным работам в сериалах и полнометражных фильмах, в которых актер с характерной внешностью создал образы криминальных элементов, телохранителей и другие. Он снимался в проектах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности-2», «Литейный», «Антикиллер», «Механическая сюита». «Лесник» и других. Накануне смерти Смирнова состоялась премьера последнего фильма с его участием — «Волчок».