Названа причина смерти актера Вадима Смирнова из «Убойной силы»

Российский киноактер Вадим Смирнов скончался на 57-м году жизни
Вадим Смирнов / фото: кадр из видео
Вадим Смирнов / фото: кадр из видео

Причиной смерти актера 56-летнего Вадима Смирнова стала сердечная недостаточность. Этот диагноз поставлен по результатам вскрытия, сообщила aif.ru его агент Светлана Орлова.

«Вадим умер во сне в ночь на 28 ноября. Он не жаловался на здоровье, был, как и его брат, спортивным парнем. Просто не проснулся. 3 декабря прошло вскрытие. Причиной смерти стала сердечная недостаточность», — рассказала она.

По словам Орловой, еще накануне вечером, 27 ноября, они переписывались, обсуждали премьеру фильма «Волчок», в котором Вадим снялся с братом-близнецом Дмитрием. Через несколько часов актера не стало.

Вадима Смирнова российский зритель запомнил по многочисленным работам в сериалах и полнометражных фильмах, в которых актер с характерной внешностью создал образы криминальных элементов, телохранителей и другие. Он снимался в проектах  «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности-2», «Литейный», «Антикиллер», «Механическая сюита». «Лесник» и других. Накануне смерти Смирнова состоялась премьера последнего фильма с его участием — «Волчок».