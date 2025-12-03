Ричмонд
Майки Мэдисон заметили на съемках сиквела «Социальная сеть»

Актрису засняли во время одной из сцен
Майки Мэдисон
Майки МэдисонИсточник: Legion-Media.ru

Майки Мэдисон недавно была замечена на съемочной площадке сиквела культового фильма «Социальная сеть», получившего название «Социальный расчет». Съемки проходят в Ванкувере.

На съемочной площадке Майки запечатлели в момент, когда ее героиня пытается поместить чемодан в багажник такси. В новой картине Майки Мэдисон досталась ключевая роль разоблачительницы Фрэнсис Хаген. Ее персонаж становится центральной фигурой в расследовании, основанном на нашумевших материалах The Facebook Files.

Режиссером проекта выступает Аарон Соркин, который также является сценаристом и получил «Оскар» за первую часть «Социальной сети». Премьера запланирована на 9 октября 2026 года — ровно через 16 лет после выхода оригинального фильма.