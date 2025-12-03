Хайди Клум появилась на публике в жакете с глубоким декольте и юбке с разрезом

Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в жакете с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
52-летняя знаменитость стала гостьей мероприятия, организованном брендом L'Oreal Paris в Лос-Анджелесе. Супермодель выбрала для выхода в свет красный жакет с глубоким декольте, юбку с разрезом и кружевом и туфли на каблуках. Манекенщица позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.
На прошлой неделе звезда показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой полезный завтрак, в котором содержится около 150 калорий. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супермодель рассказала, что ее первый прием пищи включает в себя авокадо, помидор, сырой лук, вареное яйцо, салат и сельдерей. В качестве угощения она взяла половину ломтика темно-коричневого ржаного хлеба с тонким слоем масла.
Ранее Хайди Клум опубликовала редкое фото с дочерью в честь ее 16-летия.