Хайди Клум появилась на публике в жакете с глубоким декольте и юбке с разрезом

Модель Хайди Клум вышла в свет в жакете с глубоким декольте

Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в жакете с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Хайди Клум
Хайди КлумИсточник: Legion-Media

52-летняя знаменитость стала гостьей мероприятия, организованном брендом L'Oreal Paris в Лос-Анджелесе. Супермодель выбрала для выхода в свет красный жакет с глубоким декольте, юбку с разрезом и кружевом и туфли на каблуках. Манекенщица позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

На прошлой неделе звезда показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой полезный завтрак, в котором содержится около 150 калорий. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супермодель рассказала, что ее первый прием пищи включает в себя авокадо, помидор, сырой лук, вареное яйцо, салат и сельдерей. В качестве угощения она взяла половину ломтика темно-коричневого ржаного хлеба с тонким слоем масла.

Ранее Хайди Клум опубликовала редкое фото с дочерью в честь ее 16-летия.