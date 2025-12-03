Ричмонд
Эмили Ратаковски в мини-платье пришла на премию

Модель вышла на публику в откровенном наряде

Модель Эмили Ратаковски посетила премию The Fashion Awards 2025 в Лондоне. Об этом сообщает Page Six.

Эмили Ратаковски
Эмили РатаковскиИсточник: Legion-Media

Знаменитость предпочла для выхода черное мини-платье и боссоножки. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

15 октября звезда дебютировала на показе Victoria’s Secret, который прошел в Нью-Йорке. 34-летняя модель появилась на подиуме в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Она также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках. На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

Ранее Остин Батлер отреагировал на слухи о романе с Эмили Ратаковски.