Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Сумерек» раскритиковали за образ на премии: «Бабкина юбка»

Актриса Кристен Стюарт появилась на премии в юбке и укороченном жакете

Звезду «Сумерек», актрису Кристен Стюарт, раскритиковали за образ на премии. Об этом сообщает Hindustan Times.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

35-летняя знаменитость позировала в длинной серой юбке и укороченном жакете.

«Бабкина юбка», «Ужасный образ», «Как вы это надели?», — написали пользователи соцсетей.

До этого звезда стала гостьей премьеры фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также надела леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.

Ранее Кристен Стюарт снялась в нижнем белье для обложки глянца.