Звезду «Сумерек» раскритиковали за образ на премии: «Бабкина юбка»

Звезду «Сумерек», актрису Кристен Стюарт, раскритиковали за образ на премии. Об этом сообщает Hindustan Times.
35-летняя знаменитость позировала в длинной серой юбке и укороченном жакете.
«Бабкина юбка», «Ужасный образ», «Как вы это надели?», — написали пользователи соцсетей.
До этого звезда стала гостьей премьеры фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также надела леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.
Ранее Кристен Стюарт снялась в нижнем белье для обложки глянца.