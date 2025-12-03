Ричмонд
Звезда «Эйфории» вышла в свет в платье с откровенным декольте

Актриса Сидни Суини снялась в сияющем платье с глубоким декольте

Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини показала фигуру в сияющем платье с откровенным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media

28-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Горничная», которая состоялась 2 декабря в Нью-Йорке. Актриса позировала перед камерами в серебристом макси-платье со шлейфом и глубоким декольте, украшенном стразами. Артистка добавила белую накидку с перьями и серьги-кольца. Звезде сериала «Эйфория» уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовой помадой.

Ранее звезда «Эйфории» с новым имиджем вышла на публику в облегающем платье.