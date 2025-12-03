В доме на Котельнической набережной открыли мемориальную доску в память о Ширвиндте

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мемориальная доска в память о народном артисте РСФСР, режиссере и педагоге, художественном руководителе и президенте Московского академического театра сатиры Александре Ширвиндте установлена на доме на Котельнической набережной, где он прожил почти 60 лет, передает корреспондент ТАСС.
В числе почетных гостей церемонии были вдова и сын артиста.
Как рассказал ТАСС его сын Михаил Ширвиндт, авторами скульптуры выступили Андрей и Павел Наличи.
«Благодаря нашему другу семьи [фотографу и журналисту] Юрию Росту мы познакомились с Андреем Наличем, который стал теперь и нашим другом. Он из очень творческой семьи, его сын Павел тоже участвовал в создании памятника на Новодевичьем кладбище, и этой доски. В этой мемориальной доске есть то, что в папе всегда присутствует — ирония, это самое главное его качество», — поделился сын Ширвиндта.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Работал в разные годы в Театре им. Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной.
С 1970 года состоял в труппе Театра сатиры, который возглавил в качестве художественного руководителя в 2000 году. В 2021 году стал президентом театра. Ширвиндт много снимался в кино, ставил спектакли, работал на телевидении.
Среди созданных им образов в кино — Павлик в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», Альфред Шато-Жебюс в фильме «Небесные ласточки», Харрис в комедии «Трое в лодке, не считая собаки». Ширвиндт умер 15 марта 2024 года.