50-летняя Дрю Бэрримор опубликовала честное фото без макияжа и фильтров

Актриса выложила фото, снятое в домашней обстановке
50-летняя Дрю Бэрримор опубликовала честное фото без макияжа и фильтров
Актриса Дрю Бэрримор показала, как выглядит без макияжа. Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото без фильтров, снятое в домашней обстановке. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда позировала со своими попугаями.

«Ну, вот это теперь моя жизнь», — отметила артистка.

С 2011 по 2016 годы знаменитость состояла в отношениях с арт-консультантом Уиллом Копельманом. Бэрримор публично призналась, что после развода с мужем стала злоупотреблять алкоголем. По словам актрисы, она была в подавленном состоянии и пыталась таким образом «заглушить боль». Позже звезда обратилась за помощью к специалисту, прошла терапию и смогла справиться с зависимостью.

От брака с Копельманом у знаменитости есть две дочери. Старшую Олив она родила в 2012 году, а младшую Фрэнки в 2014 году.

Знаменитость не скрывает, что у нее была активная личная жизнь. Уже в 16 лет она обручилась с Лелэндом Хейуордом, а через несколько месяцев рассталась с возлюбленным. В 17 лет актриса приняла предложение руки и сердца от музыканта Джейми Уолтерса, но их свадьба также не состоялась. Бэрримор трижды официально была замужем. Последним ее супругом был Копельман.

Ранее Дрю Бэрримор восхитила фанатов внешностью без макияжа и фильтров.