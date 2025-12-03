Ричмонд
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» опубликовала фото своего первенца

Актриса Ольга Медынич показала своего сына

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич показала своего первенца. Актриса сняла сына на фото и поделилась домашними кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Сын Ольги Медынич Дмитрий, фото: соцсети
Сын Ольги Медынич Дмитрий, фото: соцсети

«Дмитрий…Дмитрий Александрович… извините», — написала артистка.

Мальчику 12 лет. Знаменитость родила первенца от оператора Владимира Вечкилева, с которым рассталась через несколько месяцев после этого события. Артистка тогда же собрала вещи и переехала с ребенком из Санкт-Петербурга в Москву. Звезда не отвечала на вопросы о личной жизни и не называла причины развода с супругом, отмечая, что не видит смысла выносить это в публичное пространство.

В 2016 году актриса вышла замуж за коллегу Джемала Тетруашвили. Они познакомились на съемках сериала «Светофор», где играли супружескую пару. Артисты практически год скрывали свой роман и не отвечали на вопросы журналистов, но позже признались, что счастливы вместе. У Тетруашвили есть 17-летняя дочь София от первого брака. Медынич говорила в шоу «Наедине со всеми», что быстро смогла подружиться с девочкой и ее супруг легко нашел общий язык с пасынком.

Ранее Ольга Медынич заступилась за Хэллоуин.