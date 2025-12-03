Звезда сериала «Вампиры средней полосы» опубликовала фото своего первенца

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич показала своего первенца. Актриса сняла сына на фото и поделилась домашними кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Дмитрий…Дмитрий Александрович… извините», — написала артистка.
Мальчику 12 лет. Знаменитость родила первенца от оператора Владимира Вечкилева, с которым рассталась через несколько месяцев после этого события. Артистка тогда же собрала вещи и переехала с ребенком из Санкт-Петербурга в Москву. Звезда не отвечала на вопросы о личной жизни и не называла причины развода с супругом, отмечая, что не видит смысла выносить это в публичное пространство.
В 2016 году актриса вышла замуж за коллегу Джемала Тетруашвили. Они познакомились на съемках сериала «Светофор», где играли супружескую пару. Артисты практически год скрывали свой роман и не отвечали на вопросы журналистов, но позже признались, что счастливы вместе. У Тетруашвили есть 17-летняя дочь София от первого брака. Медынич говорила в шоу «Наедине со всеми», что быстро смогла подружиться с девочкой и ее супруг легко нашел общий язык с пасынком.
