Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Квентин Тарантино назвал звезду «Кремлевского волшебника» слабым актером

Режиссер Тарантино назвал Пола Дано самым слабым актером
Пол Дано
Пол ДаноИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Квентин Тарантино назвал самого слабого, на его взгляд, актера. Его цитирует Metro.

62-летний режиссер «Криминального чтива» объяснил, почему не может включить картину «Нефть» Пола Томаса Андесрона в топ-5 своих любимых фильмов за последние 25 лет.

«У “Нефти” было бы больше шансов занять первое или второе место, если бы в ней не было большого изъяна, и этот изъян — Пол Дано», — заявил он.

По словам Тарантино, 41-летний Дано не может сравниться по игре с Дэниелом Дэй-Льюисом, его коллегой по фильму.

«Очевидно, что это должен был быть дуэт, которого не получилось. Он слабый парень, слабое звено, <…> немощный, неинтересный парень», — уверен Тарантино.

Режиссер уверен, что с этой ролью лучше бы справился Остин Батлер.

пол Дано — американский актер, известный по ролям в сериалах «Война и мир», «Сопрано», фильме «Кремлевский волшебник».

Ранее Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы XXI века.