Агата Муцениеце показала кадры тренировки своего старшего сына Тимофея. Школьник занимается баскетболом. Знаменитая мама засняла его в спортзале во время игры. Она запечатлела момент, когда 12-летний Тимофей бросал мяч в кольцо.
«Какие нервы», — написала 36-летняя актриса.
Муцениеце родила первенца в браке с Павлом Прилучным. У звезд «Закрытой школы» также есть девятилетняя дочь Мия. В 2020 году актеры расстались.
Актрисе только летом 2025 года удалось наладить отношения со старшим сыном. В прошлом году Тимофей переехал жить к отцу и его новой жене Зепюр Прилучной-Брутян. Школьник отказывался общаться с матерью и ее близкими.
Бывшие супруги боролись за сына в суде. Несмотря на то, что по решению суда Тимофей должен был проживать с мамой, он все равно оставался с отцом. Муцениеце говорила, что не хочет силой отбирать наследника у экс-супруга, чтобы не травмировать психику ребенка.
Летом этого года суд вновь постановил, что мальчик должен жить с матерью. Муцениеце удалось наладить отношения с сыном.
На днях СМИ сообщили, что актриса родила дочь от своего второго мужа Петра Дранги. Пара узаконила свои отношения в конце августа этого года. Для музыканта этот брак и ребенок первые.
