Бывшие супруги боролись за сына в суде. Несмотря на то, что по решению суда Тимофей должен был проживать с мамой, он все равно оставался с отцом. Муцениеце говорила, что не хочет силой отбирать наследника у экс-супруга, чтобы не травмировать психику ребенка.