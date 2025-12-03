Ричмонд
Ставшая мамой в третий раз Агата Муцениеце показала 12-летнего сына на тренировке

Актриса показала, как Тимофей играет в баскетбол
Агата Муцениеце с детьми
Агата Муцениеце с детьми

Агата Муцениеце показала кадры тренировки своего старшего сына Тимофея. Школьник занимается баскетболом. Знаменитая мама засняла его в спортзале во время игры. Она запечатлела момент, когда 12-летний Тимофей бросал мяч в кольцо.

«Какие нервы», — написала 36-летняя актриса.

Агата Муцениеце показала сына на тренировке, фото: соцсети
Агата Муцениеце показала сына на тренировке, фото: соцсети

Муцениеце родила первенца в браке с Павлом Прилучным. У звезд «Закрытой школы» также есть девятилетняя дочь Мия. В 2020 году актеры расстались.

Актрисе только летом 2025 года удалось наладить отношения со старшим сыном. В прошлом году Тимофей переехал жить к отцу и его новой жене Зепюр Прилучной-Брутян. Школьник отказывался общаться с матерью и ее близкими.

Агата Муцениеце с Мией и Тимофеем
Агата Муцениеце с Мией и ТимофеемИсточник: соцсети

Бывшие супруги боролись за сына в суде. Несмотря на то, что по решению суда Тимофей должен был проживать с мамой, он все равно оставался с отцом. Муцениеце говорила, что не хочет силой отбирать наследника у экс-супруга, чтобы не травмировать психику ребенка.

Летом этого года суд вновь постановил, что мальчик должен жить с матерью. Муцениеце удалось наладить отношения с сыном. 

Агата Муцениеце и Петр Дранга
Агата Муцениеце и Петр ДрангаИсточник: Соцсети

На днях СМИ сообщили, что актриса родила дочь от своего второго мужа Петра Дранги. Пара узаконила свои отношения в конце августа этого года. Для музыканта этот брак и ребенок первые.

Ранее Агата Муцениеце показала, как 9-летняя дочь поет на школьном концерте. 