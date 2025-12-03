Ричмонд
Спектакль «Рождественская история» с Ефимом Шифриным покажут в кино

Киноверсия фантастического мюзикла от Театра кукол имени С.В. Образцова выйдет в прокат в рамках третьего сезона проекта «Театр в кино»
Сцена из спектакля «Рождественская история»
Сцена из спектакля «Рождественская история»

11 декабря в российский прокат выйдет киноверсия кукольного спектакля «Рождественская история». Премьера состоится в рамках третьего сезона проекта «Театр в кино», позволяющего увидеть выдающиеся постановки на большом экране.

«Рождественская история» — это фантастический мюзикл в куклах, поставленный режиссером, лауреатом премии «Золотая маска» Алексеем Франдетти в Театре кукол имени С.В. Образцова. В основе сюжета — сказка Чарльза Диккенса о жадном и циничном богаче Скрудже, который меняется под влиянием встречи с духами Рождества. Роль Скруджа в спектакле исполнил Ефим Шифрин.

Ефим Шифрин в спектакле «Рождественская история»
Ефим Шифрин в спектакле «Рождественская история»

За сценографию в «Рождественской истории» отвечал художник Виктор Плотников, ранее работавший на Snow Show Славы Полунина. Музыку, которую исполняет живой инструментальный ансамбль, написал композитор Андрей Рубцов.

Режиссером киноверсии стал Евгений Кирпа. По его словам, чтобы сохранить атмосферу, которая возникает во время спектакля, съемка проходила при полном зале и в привычном ритме. «Для кинозрителя мы добавили возможность увидеть спектакль крупным планом. Несколько сцен были сняты отдельно, чтобы показать детали, обычно невидимые из зрительного зала», — добавляет Кирпа.

Сцена из спектакля «Рождественская история»
Сцена из спектакля «Рождественская история»

В первый день проката киноверсии «Рождественской истории», 11 декабря, в московском киноцентре «Октябрь» состоится светская премьера, где гостей и зрителей ждут красная дорожка и иммерсивная театрализованная зона. А 13 декабря еще одна премьера пройдет в санкт-петербургском кинотеатре «Аврора».