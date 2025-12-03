Спектакль «Рождественская история» с Ефимом Шифриным покажут в кино

Режиссером киноверсии стал Евгений Кирпа. По его словам, чтобы сохранить атмосферу, которая возникает во время спектакля, съемка проходила при полном зале и в привычном ритме. «Для кинозрителя мы добавили возможность увидеть спектакль крупным планом. Несколько сцен были сняты отдельно, чтобы показать детали, обычно невидимые из зрительного зала», — добавляет Кирпа.