Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы XXI века

Ранее Квентин Тарантино раскритиковал франшизу «Голодные игры» за ее вторичность. Он отметил, что фильм, вышедший в 2012 году, в точности повторяет сюжет японской картины «Королевская битва» 2000 года, снятой по одноименному роману Косюна Таками.