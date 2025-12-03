Ричмонд
Резко похудевшая звезда «Эйфории» снялась топлес в джакузи

Американская актриса Барби Феррейра опубликовала откровенное фото из джакузи
Барби Феррейра / фото: соцсети
Барби Феррейра / фото: соцсети

Американская модель и актриса Барби Феррейра опубликовала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» запечатлена на размещенном кадре в джакузи. Резко похудевшая знаменитость снялась топлес, прикрыв руками обнаженную грудь. Также она позировала перед камерой с высоким небрежным пучком на голове.

В ноябре Барби Феррейра восхитила фанатов фигурой на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды употребляют для снижения веса. Актриса продемонстрировала публике изменившуюся внешность на звездном женском обеде, который состоялся в Лос-Анджелесе.