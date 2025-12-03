На питчинге Фонда кино был заявлен фильм «Госпожа Удача», который расскажет историю создания советского хита «Белое солнце пустыни».
Согласно идеальному кастингу, Никита Ефремов воплотит на экране образ товарища Сухова, а Сергей Марин станет Павлом Верещагиным.
В центре сюжета — авантюрная история молодого Яши Удальцова (Рузиль Минекаев), мечтающего стать режиссером. Чтобы избежать неприятностей, он сбегает прямиком на съемочную площадку в пустыню, где Владимир Мотыль (Павел Деревянко) снимает свой легендарный фильм.
Там Яша не только оказывается в эпицентре кинематографического хаоса, но и находит свою любовь (Анастасия Талызина), а также встречает актеров, чьи роли вскоре станут культовыми.
По замыслу создателей, зрители увидят, как рождались бессмертные образы: Никита Ефремов сыграет Анатолия Кузнецова (товарищ Сухов), а Сергей Марин перевоплотится в Павла Луспекаева (таможенник Верещагин).
«Это настоящий эскапистский аттракцион, который сможет привлечь в кинотеатры людей разных возрастов», — заявил продюсер Владимир Пермяков о проекте.
Режиссером ленты выступит Карен Оганесян («Соловей против Муромца»).
Съемки фильма по сценарию Олега Погодина и Дмитрия Ланчихина стартуют летом 2026 года, а в прокат «Госпожа Удача» выйдет ориентировочно осенью 2027 года.