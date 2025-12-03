Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Ефремов может сыграть товарища Сухова в новой версии советского хита

Запланированы съемки фильма «Госпожа Удача» о создании легендарного советского вестерна «Белое солнце пустыни»
Никита Ефремов
Никита ЕфремовИсточник: Starface.ru

На питчинге Фонда кино был заявлен фильм «Госпожа Удача», который расскажет историю создания советского хита «Белое солнце пустыни».

Согласно идеальному кастингу, Никита Ефремов воплотит на экране образ товарища Сухова, а Сергей Марин станет Павлом Верещагиным.

В центре сюжета — авантюрная история молодого Яши Удальцова (Рузиль Минекаев), мечтающего стать режиссером. Чтобы избежать неприятностей, он сбегает прямиком на съемочную площадку в пустыню, где Владимир Мотыль (Павел Деревянко) снимает свой легендарный фильм.

Там Яша не только оказывается в эпицентре кинематографического хаоса, но и находит свою любовь (Анастасия Талызина), а также встречает актеров, чьи роли вскоре станут культовыми.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

По замыслу создателей, зрители увидят, как рождались бессмертные образы: Никита Ефремов сыграет Анатолия Кузнецова (товарищ Сухов), а Сергей Марин перевоплотится в Павла Луспекаева (таможенник Верещагин).

«Это настоящий эскапистский аттракцион, который сможет привлечь в кинотеатры людей разных возрастов», — заявил продюсер Владимир Пермяков о проекте.

Режиссером ленты выступит Карен ОганесянСоловей против Муромца»).

Съемки фильма по сценарию Олега Погодина и Дмитрия Ланчихина стартуют летом 2026 года, а в прокат «Госпожа Удача» выйдет ориентировочно осенью 2027 года.