Китайцы массово приходят с собаками на показ «Зверополиса 2»

Анимационный фильм студии Walt Disney продолжает историю, начатую в оригинале 2016 года. Главные герои, живущие в городе зверей крольчиха-полицейская и ее напарник-лис, преследуют опасную рептилию. Так как в Зверополисе уже давно не появляются рептилии, Нику и Джуди предстоит отыскать рептилию и узнать, что она делает в городе.