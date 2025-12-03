Ричмонд
Китайцы массово приходят с собаками на показ «Зверополиса 2»

В Китае устроили показы мультфильма «Зверополис-2» для собак и их хозяев

Китайцы начали массово приходить с собаками на показы мультфильма «Зверополис 2». Об этом сообщается в аккаунте «China Insider» в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

В китайских кинотеатрах начали устраивать специальные показы для собак и их хозяев — владельцы садят питомцев в кресла кинотеатров и к себе на колени и смотрят фильмы вместе.

С момента выхода в прокат 26 ноября сиквел «Зверополиса» стал самым кассовым иностранным анимационным фильмом в Китае. За шесть дней он заработал 1,95 миллиарда юаней ($275,6 миллиона).

Анимационный фильм студии Walt Disney продолжает историю, начатую в оригинале 2016 года. Главные герои, живущие в городе зверей крольчиха-полицейская и ее напарник-лис, преследуют опасную рептилию. Так как в Зверополисе уже давно не появляются рептилии, Нику и Джуди предстоит отыскать рептилию и узнать, что она делает в городе.

Ранее сообщалось, что Хидео Кодзима озвучил персонажа мультфильма «Зверополис 2».