Режиссер сериала «Золотое дно» Ермолов поделился личным опытом семейной гармонии

Говоря о распределении ролей в семье, режиссер отметил, что у них с супругой Мариной Ворожищевой нет лидеров. По его словам, в сложные периоды одному из партнеров все же приходится брать на себя больше ответственности и поддерживать другого. Он пояснил, что в их доме не принято назначать «главных», но допускается, что кто-то из супругов берет на себя роль более уравновешенного человека, если у второго ухудшается настроение. При этом Ермолов считает важным, чтобы партнеры слышали друг друга и оказывали взаимную помощь.