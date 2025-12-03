Режиссер сериала «Золотое дно» Ермолов поделился личным опытом семейной гармонии

На премьере второго сезона сериала «Золотое дно» актер и режиссер Илья Ермолов рассказал Пятому каналу, что, по его мнению, людям, стремящимся к здоровым отношениям, важно ежедневно слушать друг друга и честно отвечать себе на вопрос, хотят ли они по-прежнему быть вместе. Он отметил, что выбор партнера — это решение, которое человек фактически принимает каждый день, и подчеркнул, что основой отношений остается открытый диалог.
Ермолов признался, что никогда не обращался к семейному психологу, однако не считает это чем-то отрицательным и относится к подобной практике спокойно.
Говоря о распределении ролей в семье, режиссер отметил, что у них с супругой Мариной Ворожищевой нет лидеров. По его словам, в сложные периоды одному из партнеров все же приходится брать на себя больше ответственности и поддерживать другого. Он пояснил, что в их доме не принято назначать «главных», но допускается, что кто-то из супругов берет на себя роль более уравновешенного человека, если у второго ухудшается настроение. При этом Ермолов считает важным, чтобы партнеры слышали друг друга и оказывали взаимную помощь.