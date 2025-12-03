Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер сериала «Золотое дно» Ермолов поделился личным опытом семейной гармонии

Взаимная поддержка и готовность подстраховать партнера в трудные моменты помогают сохранять баланс, заявил кинематографист
Илья Ермолов, фото: пресс-служба
Илья Ермолов, фото: пресс-служба

На премьере второго сезона сериала «Золотое дно» актер и режиссер Илья Ермолов рассказал Пятому каналу, что, по его мнению, людям, стремящимся к здоровым отношениям, важно ежедневно слушать друг друга и честно отвечать себе на вопрос, хотят ли они по-прежнему быть вместе. Он отметил, что выбор партнера — это решение, которое человек фактически принимает каждый день, и подчеркнул, что основой отношений остается открытый диалог.

Ермолов признался, что никогда не обращался к семейному психологу, однако не считает это чем-то отрицательным и относится к подобной практике спокойно.

Говоря о распределении ролей в семье, режиссер отметил, что у них с супругой Мариной Ворожищевой нет лидеров. По его словам, в сложные периоды одному из партнеров все же приходится брать на себя больше ответственности и поддерживать другого. Он пояснил, что в их доме не принято назначать «главных», но допускается, что кто-то из супругов берет на себя роль более уравновешенного человека, если у второго ухудшается настроение. При этом Ермолов считает важным, чтобы партнеры слышали друг друга и оказывали взаимную помощь.