Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским

Американский актер также заявил о благодарности за возможность быть частью российского народа
Стивен Сигал
Стивен Сигал

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и намерен продолжать жить и работать в России. Об этом он сказал, выступая на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

По словам артиста, главным достоинством россиян он считает единство и готовность поддерживать друг друга. «То, что вы все едины и помогаете друг другу, — это очень ценно. Это то, что выделяет Россию», — отметил Сигал.

Он подчеркнул, что благодарен за возможность быть частью российского народа. «Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен», — добавил он.

Торжественная церемония вручения международной премии «Мы вместе» проходит в рамках одноименного форума. В 2025 году на премию подано рекордное число заявок — 52 383 из 147 стран. За 5 лет участников стало больше в два раза, а география расширилась в 2,5 раза (с 59 до 147 стран). Организаторами форума выступают Росмолодежь и Добро.рф. ТАСС — генеральный информационный партнер.