Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским

Торжественная церемония вручения международной премии «Мы вместе» проходит в рамках одноименного форума. В 2025 году на премию подано рекордное число заявок — 52 383 из 147 стран. За 5 лет участников стало больше в два раза, а география расширилась в 2,5 раза (с 59 до 147 стран). Организаторами форума выступают Росмолодежь и Добро.рф. ТАСС — генеральный информационный партнер.