Актриса Марина Зудина вышла в свет с подросшей внучкой и ее матерью Софьей Синицыной. Артистки побывали с пятилетней Мией на открытии ГУМ-катка.
«Хотя в Москве еще нет снега, но на катке в ГУМе уже праздничное настроение. Спасибо за это», — отметила звезда.
Знаменитость воспитывает дочь от коллеги Павла Табакова. Для экс-возлюбленных Мия стала первым ребенком, однако они разъехались еще до ее появления. Актриса признавалась, что назвала девочку в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам звезды, Табаков финансово обеспечивает дочь, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками.
Синицына отмечала, что Мия, взрослея, становится больше похожа на свою бабушку по отцовской линии, и звезда этому только рада.
Ранее Марина Зудина вышла в свет с дочерью и сыном от Олега Табакова.