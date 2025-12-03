Ричмонд
Марина Зудина вышла в свет с подросшей внучкой и ее матерью

Актриса посетила открытие ГУМ-катка с внучкой Мией

Актриса Марина Зудина вышла в свет с подросшей внучкой и ее матерью Софьей Синицыной. Артистки побывали с пятилетней Мией на открытии ГУМ-катка. Они поделились кадрами с закрытого мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Марина Зудина, Софья Синицына и Мия, фото: соцсети
«Хотя в Москве еще нет снега, но на катке в ГУМе уже праздничное настроение. Спасибо за это», — отметила звезда.

Дочь Павла Табакова и Софьи Синицыной Мия, фото: соцсети
Знаменитость воспитывает дочь от коллеги Павла Табакова. Для экс-возлюбленных Мия стала первым ребенком, однако они разъехались еще до ее появления. Актриса признавалась, что назвала девочку в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам звезды, Табаков финансово обеспечивает дочь, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками.

Синицына отмечала, что Мия, взрослея, становится больше похожа на свою бабушку по отцовской линии, и звезда этому только рада.

Ранее Марина Зудина вышла в свет с дочерью и сыном от Олега Табакова.