Марина Зудина вышла в свет с подросшей внучкой и ее матерью

Знаменитость воспитывает дочь от коллеги Павла Табакова. Для экс-возлюбленных Мия стала первым ребенком, однако они разъехались еще до ее появления. Актриса признавалась, что назвала девочку в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам звезды, Табаков финансово обеспечивает дочь, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками.