Гвинет Пэлтроу оказалась в неловкой ситуации на съемках с Тимоти Шаламе

«В “Марти Великолепном” у Тимоти оспины, а линзы и очки превратили его глаза в бусинки. И это все грим. В реальной жизни у него такая прекрасная кожа», — призналась Гвинет. Однако Пэлтроу не знала об этом с самого начала съемок, что привело к забавному диалогу между коллегами.