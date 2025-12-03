Гвинет Пэлтроу оказалась в неловкой ситуации на съемках с Тимоти Шаламе

Гвинет Пэлтроу дала несколько рекомендаций по уходу за кожей своему коллеге по фильму «Марти Великолепный» Тимоти Шаламе… по ошибке! 53-летняя актриса и основательница бренда Goop рассказала забавную историю, которая произошла с ней на съемках картины.
«В “Марти Великолепном” у Тимоти оспины, а линзы и очки превратили его глаза в бусинки. И это все грим. В реальной жизни у него такая прекрасная кожа», — призналась Гвинет. Однако Пэлтроу не знала об этом с самого начала съемок, что привело к забавному диалогу между коллегами.
«Я обратила внимание на несовершенства на его лице и сказала: “О, знаешь, это можно убрать с помощью микронидлинга”, — вспомнила она, смеясь. — А он такой: “Это же грим!” Я подумала: “О, черт, как неловко!” Грим был настолько хорош! Я подумала, будто у него действительно небольшие шрамы от прыщей», — рассказала Пэлтроу.
Позже актриса заявила, что у Тимоти действительно хорошая кожа, и поэтому ей до сих пор немного стыдно за ту ситуацию. Актриса добавила: «Серьезно, его кожа в реальной жизни — это просто ох как красиво! Я даже немного завидую».
