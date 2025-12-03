Сидни Суини винит себя в разводе родителей и финансовых проблемах

«Я делала все возможное, чтобы пополнить резюме, завести связи и убедиться, что родители не махнули на меня рукой, — призналась Сидни в подкасте. — Мне нравилось быть ребенком, но в то время в моей жизни происходило так много событий. Я росла в маленьком городке, а когда приезжаешь в Лос-Анджелес, как большинство из вас, наверное, знает, цены там просто сумасшедшие. Совсем не то, что там, откуда я родом». Девушка рассказала, что ее семья объявила о банкротстве, когда ей было 16 лет. Позже родители подали на развод, и Сидни чувствовала, что во многом это ее вина, ведь именно она привезла их в новый город.