Сидни Суини винит себя в разводе родителей и финансовых проблемах

Актриса рассказала, что ее семья объявила о банкротстве, когда ей было 16 лет
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Сидни Суини откровенно рассказала о том, какое давление она сама на себя оказывала, чтобы добиться успеха в подростковом возрасте, пока ее родители испытывали финансовые трудности.

28-летняя актриса появилась в выпуске подкаста Awards Chatter журнала The Hollywood Reporter, чтобы прорекламировать свой новый фильм «Кристи». Суини вспомнила, как она и ее родители, Лиза и Стивен Суини, переехали из Спокана, штат Вашингтон, в Лос-Анджелес, чтобы продолжить ее актерскую карьеру.

«Я делала все возможное, чтобы пополнить резюме, завести связи и убедиться, что родители не махнули на меня рукой, — призналась Сидни в подкасте. — Мне нравилось быть ребенком, но в то время в моей жизни происходило так много событий. Я росла в маленьком городке, а когда приезжаешь в Лос-Анджелес, как большинство из вас, наверное, знает, цены там просто сумасшедшие. Совсем не то, что там, откуда я родом». Девушка рассказала, что ее семья объявила о банкротстве, когда ей было 16 лет. Позже родители подали на развод, и Сидни чувствовала, что во многом это ее вина, ведь именно она привезла их в новый город.

Суини дебютировала на экране еще в 2009 году в эпизодах таких сериалов, как «Герои» и «Мыслить как преступник», но ее карьера в Голливуде началась только в 2018 году, когда она получила ряд более серьезных ролей. Будучи подростком, Сидни мечтала, что однажды сможет «выкупить дом своих родителей и снова собрать всех вместе».

Ранее Сидни Суини с новым имиджем вышла на публику в облегающем платье.