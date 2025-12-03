Турецкая актриса Ханде Эрчел, недавно презентовавшая в Москве новый фильм «Два мира, одно желание», в интервью рассказала о своей готовности к смелым экспериментам в кино.
Отвечая на вопрос о том, на что она готова ради заветной роли, звезда ответила: «На самом деле, границ нет, потому что есть много вещей, которые я бы хотела сделать на площадке. И нет чего-то такого, против чего я бы могла выступить. Поэтому посмотрим. Что бы это ни было, я готова рассмотреть».
Отдельно Ханде Эрчел поделилась теплыми чувствами к России и выразила желание поработать с российскими режиссерами.
Напомним, в начале этого года актриса уже посещала Москву на презентации своего фильма «Оставить это ветру».
«Я была в Москве в начале этого года, и я очень рада приехать сюда снова в конце года. Вы приносите мне счастье!», — призналась актриса. И хотя конкретных предложений от российских кинематографистов пока не поступало, исполнительница дала понять: «Я очень жду».
