Ханде Эрчел рассказала о роли мечты и желании сняться в России

Турецкая звезда призналась, что границ нет, и рассказала о своем желании поработать с российскими режиссерами

Турецкая актриса Ханде Эрчел, недавно презентовавшая в Москве новый фильм «Два мира, одно желание», в интервью рассказала о своей готовности к смелым экспериментам в кино.

Отвечая на вопрос о том, на что она готова ради заветной роли, звезда ответила: «На самом деле, границ нет, потому что есть много вещей, которые я бы хотела сделать на площадке. И нет чего-то такого, против чего я бы могла выступить. Поэтому посмотрим. Что бы это ни было, я готова рассмотреть».

Кадр из фильма «Два мира, одно желание»
Кадр из фильма «Два мира, одно желание»

Отдельно Ханде Эрчел поделилась теплыми чувствами к России и выразила желание поработать с российскими режиссерами.

Напомним, в начале этого года актриса уже посещала Москву на презентации своего фильма «Оставить это ветру».

«Я была в Москве в начале этого года, и я очень рада приехать сюда снова в конце года. Вы приносите мне счастье!», — призналась актриса. И хотя конкретных предложений от российских кинематографистов пока не поступало, исполнительница дала понять: «Я очень жду».

Читайте полностью интервью Ханде Эрчел, где она рассказывает о чудесных событиях в жизни и вдохновении от запаха печенья.