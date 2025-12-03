Джулия Робертс поделилась мыслями о взрослении своих детей

Помимо близнецов, Робертс также воспитывает сына Генри Дэниела, которого она родила в июне 2007 года от своего мужа, оператора Дэниела Модера. Вот уже на протяжении многих лет Джулия считает свою семью своим приоритетом. В октябре 2022 года в интервью CBS Sunday Morning она заявила, что, хотя быть актрисой — ее «мечта, ставшая реальностью», это не «единственная сбывшаяся мечта», ведь самое главное для нее — быть матерью и иметь счастливую семью.