Джулия Робертс поделилась мыслями о взрослении своих детей

В беседе с журналистами на церемонии вручения кинопремии Gotham Film Awards 2025 в Нью-Йорке 58-летняя Джулия Робертс поделилась чувствами и мыслями по поводу того, что ее близнецам Хэйзел Патрише и Финнеасу Уолтеру исполняется 21 год.
«Это невероятно. Это поразительно», — отметила актриса.
«Наблюдать за любым ребенком, но особенно за своими собственными детьми, узнавать их взгляд на мир и вещи… это восхитительно», — поделилась Робертс. В честь дня рождения близнецов Джулия опубликовала архивную семейную фотографию.
«Этим игрокам, которые меняют правила игры, меняют жизнь и раскрывают миру сердца когда-то был год, а теперь им 21! Время пролетело так быстро. С днем рождения, мои дорогие», — написала актриса трогательное поздравление.
Помимо близнецов, Робертс также воспитывает сына Генри Дэниела, которого она родила в июне 2007 года от своего мужа, оператора Дэниела Модера. Вот уже на протяжении многих лет Джулия считает свою семью своим приоритетом. В октябре 2022 года в интервью CBS Sunday Morning она заявила, что, хотя быть актрисой — ее «мечта, ставшая реальностью», это не «единственная сбывшаяся мечта», ведь самое главное для нее — быть матерью и иметь счастливую семью.
Ранее Джулия Робертс в атласном костюме с глубоким декольте появилась на премии.