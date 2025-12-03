Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Голливудский актер Арми Хаммер рассматривается на роль в российском боевике

Сценарист Золотарев заявил Арми Хаммера на главную роль в боевике «Альтернатива»
Арми Хаммер
Арми ХаммерИсточник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Арми Хаммера позовут сняться в одной из главных ролей в российском боевике. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев на питчинге Фонда кино рассказал о проекте шпионского боевика «Альтернатива» (INEY Production), основанного на книге Александра Журавского.

Действие фильма будет разворачиваться в недалеком будущем, где безопасность государств контролируют глобальные нейросети. Главный герой, невидимый для системы бывший офицер спецназа, пытается предотвратить мировой конфликт.

По словам Золотарева, это будет боевик в духе франшизы о Джейсоне Борне. Режиссером картины должен выступить Евгений Сангаджиев («Балет», «Happy End»), в дримкасте на главные роли заявлены Петр Федоров, Арми Хаммер, а также сам Сангаджиев.

В 2021 году Хаммер оказался в центре скандала после того, как в сети опубликовали его личную переписку, из-за содержания которой его обвинили в каннибализме.

Сам мужчина позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли все обвинения.