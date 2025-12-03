Грамматиков снимет музыкальный фильм «Добрая сказка» по спектаклю Пахмутовой

По сюжету Рита и ее сын Фома, не верящий в сказки, вынуждены отправиться к Вере, чтобы выкрасть волшебную книгу. Однако, столкнувшись с добротой семьи, они отказываются от коварного замысла и становятся на защиту чудесного мира. В этом героям помогут Фея, Буратино, Мушкетеры и другие персонажи из классических сказок.