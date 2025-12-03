Ричмонд
Грамматиков снимет музыкальный фильм «Добрая сказка» по спектаклю Пахмутовой

Вокальные партии в мюзикле исполнят Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Алексей Чумаков
Владимир Грамматиков
Владимир ГрамматиковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Режиссер Владимир Грамматиков снимет музыкальный фильм «Добрая сказка», основанным на одноименном спектакле Александры Пахмутовой. Об этом рассказала продюсер Елена Зименко на защите национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

По сюжету Рита и ее сын Фома, не верящий в сказки, вынуждены отправиться к Вере, чтобы выкрасть волшебную книгу. Однако, столкнувшись с добротой семьи, они отказываются от коварного замысла и становятся на защиту чудесного мира. В этом героям помогут Фея, Буратино, Мушкетеры и другие персонажи из классических сказок.

Режиссер фильма Владимир Грамматиков подчеркнул, что перед творческой группой стоит задача соответствовать уровню музыки Пахмутовой. Вокальные партии в мюзикле исполнят Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Алексей Чумаков. Производственный бюджет фильма составляет 425 млн рублей. Премьера намечена на ноябрь 2027 года, ведутся переговоры с компанией «Централ Партнершип» о дистрибуции.