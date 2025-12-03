56-летняя Дженнифер Лопес вышла на сцену в сияющем бикини

Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на сцене в сияющем купальнике. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
56-летняя знаменитость танцевала в черном бикини с принтом пламени, который был украшен пайетками. Певица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой. Знаменитость напомнила поклонникам о продаже билетов на концерт в Лас-Вегасе.
В октябре звезда была замечена в Нью-Йорке. Папарацци подловили певицу, когда она направлялась на съемки программы The View. Исполнительница вышла на публику в полурасстегнутой рубашке, черном корсете, юбке-миди с разрезом, кардигане и туфлях на каблуках. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и кожаную сумку. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с розовой помадой.
Ранее Дженнифер Лопес поделилась домашними кадрами с 17-летней дочерью.