56-летняя Дженнифер Лопес вышла на сцену в сияющем бикини

Актриса снялась в сияющем бикини на сцене

Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на сцене в сияющем купальнике. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дженнифер Лопес / фото: соцсети
Дженнифер Лопес / фото: соцсети

56-летняя знаменитость танцевала в черном бикини с принтом пламени, который был украшен пайетками. Певица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой. Знаменитость напомнила поклонникам о продаже билетов на концерт в Лас-Вегасе.

В октябре звезда была замечена в Нью-Йорке. Папарацци подловили певицу, когда она направлялась на съемки программы The View. Исполнительница вышла на публику в полурасстегнутой рубашке, черном корсете, юбке-миди с разрезом, кардигане и туфлях на каблуках. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и кожаную сумку. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с розовой помадой.

Ранее Дженнифер Лопес поделилась домашними кадрами с 17-летней дочерью.