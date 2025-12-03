Звезда «Эйфории» с новым имиджем вышла на публику в облегающем платье

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини, вышла на публику в новом имидже и откровенном наряде. Об этом сообщает WWD.
28-летняя знаменитость посетила вечернее шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Актриса появилась на шоу в красном облегающем платье Alex Perry. Образ актриса дополнила укладкой с прямыми волосами.
В начале ноября звезду заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. После встречи актриса села в автомобиль, проехала несколько кварталов и пересела в машину своего экс-жениха Джонатана Давино. Источник издания TMZ рассказал, что между бывшими влюбленными произошла ссора. Собеседник таблоида утверждает, что в какой-то момент актриса закричала: «Я вам не верю. Пожалуйста, уйдите, оставьте меня в покое».
Ранее Сидни Суини в откровенном боди устроила День благодарения в стиле «Шрэка».