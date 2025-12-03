49-летняя звезда «Одержимости» в мини-платье и фате снялась для глянца

До этого знаменитость была замужем за французским актером Гийомом Кане, но они развелись в 2006 году. В прошлом году у Кане и актрисы Марион Котийяр родилась дочь. С 2006 по 2016 год Крюгер встречалась с актером Джошуа Джексоном, а Норман состоял в романтических отношениях с моделью марки Victoria’s Secret Хеленой Кристенсен. За время их отношений у пары родился сын Мингус, которому сейчас 18 лет.