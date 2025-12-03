Ричмонд
49-летняя звезда «Одержимости» в мини-платье и фате снялась для глянца

Актриса Дайан Крюгер в мини-платье с глубоким декольте снялась для глянца

Звезда «Одержимости», актриса Дайан Крюгер, снялась для обложки журнала Defined Magazine. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дайан Крюгер / фото: соцсети
Дайан Крюгер / фото: соцсети

49-летняя актриса позировала в мини-платье с глубоким декольте и черной фате. Ей также сделали акцентный макияж с угольно-черными стрелками.

Впервые о романтических отношениях актрисы, прославившейся ролями в фильмах «Троя», «Одержимость» и «Бесславные ублюдки», и 49-летнего Нормана Ридуса заговорили в 2016 году, но только спустя год Диана Крюгер и Норман Ридус подтвердили статус своих отношений.

До этого знаменитость была замужем за французским актером Гийомом Кане, но они развелись в 2006 году. В прошлом году у Кане и актрисы Марион Котийяр родилась дочь. С 2006 по 2016 год Крюгер встречалась с актером Джошуа Джексоном, а Норман состоял в романтических отношениях с моделью марки Victoria’s Secret Хеленой Кристенсен. За время их отношений у пары родился сын Мингус, которому сейчас 18 лет.