Рената Литвинова отреагировала на смерть экс-жены Михаила Ефремова

Актриса почтила память коллеги Ксении Качалиной
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова отреагировала на новость о смерти актрисы Ксении Качалиной. Звезда показала в личном блоге архивные кадры с коллегой. Она разместила отрывок из фильма «Мужские откровения», в котором Качалина сыграла одну из главных ролей.

Ксения Качалина в фильме «Мужские откровения», фото: кадр из видео
«Давняя новелла, которую я написала, среди многих, для Киры Муратовой. Она выбрала одну и сняла “Офелию, невинно утонувшую”. А эту я продала и — вдруг отрывок из нее всплыл из недр интернета — Ксения Качалина там играла главную роль. В финале песня группы “Колибри”. Боже, Ксении не стало. RIP», — написала Литвинова.

Ксения Качалина в фильме «Романовы: Венценосная семья»
Ей удалось лично поработать с бывшей женой Михаила Ефремова. Режиссер сняла актрису в своем фильме «Богиня: как я полюбила». Кроме того, Качалина сыграла главную роль в фильме «Нелюбовь», сценарий к которому написала Литвинова.

Ксения Качалина была четвертой женой Михаила Ефремова. Они познакомились на съемках фильма «Романовы. Венценосная семья». В 2000 году у пары родилась дочь Анна-Мария. Спустя четыре года после этого актеры развелись, но Ефремов продолжал содержать экс-жену и наследницу.

Ксения Качалина и Михаил Ефремов
В последние годы Качалина злоупотребляла алкоголем. Ее единственная дочь отказалась с ней общаться. Девушка признавалась, что мать часто ее била.

Ксения Качалина ушла из жизни 2 декабря 2025 года. Ей было 54 года.