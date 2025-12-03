«Давняя новелла, которую я написала, среди многих, для Киры Муратовой. Она выбрала одну и сняла “Офелию, невинно утонувшую”. А эту я продала и — вдруг отрывок из нее всплыл из недр интернета — Ксения Качалина там играла главную роль. В финале песня группы “Колибри”. Боже, Ксении не стало. RIP», — написала Литвинова.