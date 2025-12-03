Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Наталия Орейро удивилась, что стала «русской женой» в комедии «Письмо Деду Морозу»

Наталия Орейро рассказала Кино Mail о том, как сыграла саму себя в образе «русской жены»

Знаменитая уругвайская актриса Наталия Орейро раскрыла в большом интервью Кино Mail детали съемок в комедии «Письмо Деду Морозу», где она сыграла необычную роль — саму себя, но в альтернативной реальности.

«Больше всего мне понравилось, что это семейное кино. Теперь, когда я сама мама, меня особенно привлекают такие проекты, где есть волшебство, фантазии — все то, что я могу смотреть вместе с сыном. Вообще я пообещала ему, что мы посмотрим этот фильм вместе», — поделилась актриса в интервью.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Орейро призналась, что концепция ее персонажа вызвала у нее легкое удивление, но в итоге принесла массу удовольствия.

«Конечно, меня немного удивило, что я играю саму себя. Вернее, некую версию себя, “русскую жену”. То есть это я, но в то же время и не я. Но это было очень весело. Честно говоря, я прекрасно провела время. Мы снимали почти два месяца», — рассказала она.

Ранее Наталия Орейро рассказала, как ей помог Иван Охлобыстин во время съемок фильма.