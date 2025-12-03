«Конечно, меня немного удивило, что я играю саму себя. Вернее, некую версию себя, “русскую жену”. То есть это я, но в то же время и не я. Но это было очень весело. Честно говоря, я прекрасно провела время. Мы снимали почти два месяца», — рассказала она.