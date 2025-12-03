Знаменитая уругвайская актриса Наталия Орейро раскрыла в большом интервью Кино Mail детали съемок в комедии «Письмо Деду Морозу», где она сыграла необычную роль — саму себя, но в альтернативной реальности.
«Больше всего мне понравилось, что это семейное кино. Теперь, когда я сама мама, меня особенно привлекают такие проекты, где есть волшебство, фантазии — все то, что я могу смотреть вместе с сыном. Вообще я пообещала ему, что мы посмотрим этот фильм вместе», — поделилась актриса в интервью.
Орейро призналась, что концепция ее персонажа вызвала у нее легкое удивление, но в итоге принесла массу удовольствия.
«Конечно, меня немного удивило, что я играю саму себя. Вернее, некую версию себя, “русскую жену”. То есть это я, но в то же время и не я. Но это было очень весело. Честно говоря, я прекрасно провела время. Мы снимали почти два месяца», — рассказала она.
