В прокат выходит новый фильм ужасов от режиссера «Собирателя душ»

В российских кинотеатрах выходит атмосферный хоррор «Крипер» Осгуда Перкинса

4 ноября в российских кинотеатрах выходит «Крипер» — атмосферный хоррор Осгуда Перкинса, снявшего завораживающего «Собирателя душ» с Николасом Кейджем.

Главные роли в в новом фильме играют Татьяна Маслани из «Темного дитя» и представитель известного актерского клана Россиф Сазерленд.

По сюжету, приятный во всех отношениях бойфренд Малькольм приглашает художницу Лиз провести романтические выходные в загородном доме. Но мужчина, сославшись на работу, внезапно уезжает. Лиз остается в одиночестве в особняке, в котором происходит что-то неладное. Осгуд Перкинс — мастер мягко сгущать тревогу в воздухе. Героиня замечает вокруг себя странные вещи, но до конца не понимает: кажутся они ей или происходят на самом деле?

Кадр из фильма «Крипер»
Кадр из фильма «Крипер»

По словам режиссера, это кино — не только про страшный дом, но и про отношения: «Легко даже с самым близким человеком почувствовать себя чужим и понять, что ты не всегда знаешь того, кого полюбил».

Прокатом картины занимается кинокомпания «Атмосфера кино». Смотрите фильм «Крипер» в кинотеатрах с 4 декабря.