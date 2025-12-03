По сюжету, приятный во всех отношениях бойфренд Малькольм приглашает художницу Лиз провести романтические выходные в загородном доме. Но мужчина, сославшись на работу, внезапно уезжает. Лиз остается в одиночестве в особняке, в котором происходит что-то неладное. Осгуд Перкинс — мастер мягко сгущать тревогу в воздухе. Героиня замечает вокруг себя странные вещи, но до конца не понимает: кажутся они ей или происходят на самом деле?