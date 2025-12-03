4 ноября в российских кинотеатрах выходит «Крипер» — атмосферный хоррор Осгуда Перкинса, снявшего завораживающего «Собирателя душ» с Николасом Кейджем.
Главные роли в в новом фильме играют Татьяна Маслани из «Темного дитя» и представитель известного актерского клана Россиф Сазерленд.
По сюжету, приятный во всех отношениях бойфренд Малькольм приглашает художницу Лиз провести романтические выходные в загородном доме. Но мужчина, сославшись на работу, внезапно уезжает. Лиз остается в одиночестве в особняке, в котором происходит что-то неладное. Осгуд Перкинс — мастер мягко сгущать тревогу в воздухе. Героиня замечает вокруг себя странные вещи, но до конца не понимает: кажутся они ей или происходят на самом деле?
По словам режиссера, это кино — не только про страшный дом, но и про отношения: «Легко даже с самым близким человеком почувствовать себя чужим и понять, что ты не всегда знаешь того, кого полюбил».
Прокатом картины занимается кинокомпания «Атмосфера кино». Смотрите фильм «Крипер» в кинотеатрах с 4 декабря.