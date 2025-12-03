Ричмонд
58-летняя Джулия Робертс в атласном костюме с глубоким декольте появилась на премии

Актриса Джулия Робертс в атласном костюме появилась на премии

Актриса Джулия Робертс в атласном костюме появилась на премии. Об этом сообщает Harper.

Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

58-летняя знаменитость предпочла для выхода атласный синий костюм Tom Ford с глубоким декольте. Волосы актриса уложила мягкими локонами и сделала легкий макияж.

Звезда замужем за кинооператором Дэниелом Модером. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.

У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.

Ранее Джулия Робертс показала редкие фото двойняшек в день их 21-летия.