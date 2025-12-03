Ричмонд
Старший сын Нагиева рассказал о младшем брате Марке

Кирилл Нагиев рассказал, какую профессию выбрал его младший брат
Кирилл Нагиев, фото: пресс-служба
Кирилл Нагиев, фото: пресс-служба

Кирилл Нагиев посетил премьеру второго сезона сериала «Золотое дно» в Москве. На мероприятии 36-летний актер пообщался с журналистами и рассказал им о своем младшем брате Марке, которого его отец Дмитрий Нагиев долгие годы скрывал.

Нагиев сообщил, что Марк решил продолжить актерскую династию. Он тоже планирует стать актером, несмотря на то, что старшие члены семьи отговаривают молодого человека от этого.

«К сожалению, очень хочет стать актером. Мы отговариваем, говорим, что более ненадежной профессии нет, но наша семейная кровь берет свое. Мой брат идет учиться на актера, а я ему пытаюсь объяснить: “Ты идешь учиться не на Дмитрия Нагиева, а на театрального актера”. Это разные вещи — шоу-бизнес и театр», — цитирует актера «СтарХит».

Дмитрий и Кирилл Нагиевы на съемках сериала
Дмитрий и Кирилл Нагиевы на съемках сериала

Впрочем, Нагиев-старший был против того, чтобы и его первенец становился актером. Звезда сериала «Санкционер» пытался отговорить наследника от поступления в театральный.

«Понятия не имею, пойдет ли он по моим стопам. Я надеялся, что и Кирилл не планировал. А он поступил во МХАТ… Это абсолютно зависимая профессия, дамская. Сохранить мужское лицо в этой профессии — прям тяжелая история. Завистливая, не приносящая огромного состояния профессия. Я получаю столько, сколько просидел на площадке. И это касается всех, есть актеры богаче, есть беднее. Никаких миллиардов здесь не получается… Кирилл стал актером, снимается, а Марк… Не знаю», — говорил актер.

Напомним, Кирилл Нагиев родился в браке Дмитрия Нагиева с телеведущей Алисой Шер. О матери младшего сына актера ничего не известно.

Ранее Кирилл Нагиев рассказал о непростых отношениях с 16-летним братом. 