Жена Болдуина показала стойку на голове в ультракоротком платье после критики наряда

Жена голливудского актера Алека Болдуина показала стойку на голове в ультракоротком платье. Инструктор по йоге Хилария Болдуин таким образом ответила на критику своего наряда. Одна из пользовательниц Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) указала, что супруге артиста не подобает так одеваться из-за возраста. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. 41-летняя спортсменка с этим не согласилась.
Фитнес-инструктор появилась в откровенном платье на вручении премии «Готэм», которая состоялась в Нью-Йорке. Болдуин рассказывала подписчикам, что увидела этот наряд на витрине во время пробежки за день до мероприятия и, не раздумывая, решила его купить.
Избранница актера на 26 лет его моложе. Она родила от Болдуина четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.
Ранее Алека Болдуина с женой раскритиковали в сети за воспитание 12-летней дочери.