Никита Михалков заявил о девальвации профессии режиссера

Народный артист России Никита Михалков заявил в беседе с aif.ru об упадке уровня режиссуры.
Актер связал это с тем, что сейчас режиссером может стать любой, у кого есть деньги на съемки.
«В итоге эта профессия просто девальвировалась. Сценарист, оператор, художник, монтажер, композитор не могут быть непрофессионалами, а режиссер — может. Потому что они все сделают, а ты говоришь: “Мотор! Стоп!” — и вроде бы как начальник», — заявил артист.
Постановщик также пожаловался на огромную деградацию европейского и американского кино. Он считает, что зарубежные режиссеры перестали вкладывать «поиски смыслов» в свои работы.
«Потому что великое американское кино 1970-х годов, которое все соткано из этого поиска и которому мы бесконечно верили, — его не стало. Также абсолютно бессмысленны сегодняшние картины — хотя с точки зрения технологий они просто фантастические», — подчеркнул режиссер.
Ранее Никита Михалков заявил, что многое сделал, чтобы Михаил Ефремов вернулся на сцену.