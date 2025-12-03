Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Михалков заявил о девальвации профессии режиссера

Режиссер Никита Михалков: уровень режиссуры резко упал
Никита Михалков, фото: пресс-служба
Никита Михалков, фото: пресс-служба

Народный артист России Никита Михалков заявил в беседе с aif.ru об упадке уровня режиссуры.

Актер связал это с тем, что сейчас режиссером может стать любой, у кого есть деньги на съемки.

«В итоге эта профессия просто девальвировалась. Сценарист, оператор, художник, монтажер, композитор не могут быть непрофессионалами, а режиссер — может. Потому что они все сделают, а ты говоришь: “Мотор! Стоп!” — и вроде бы как начальник», — заявил артист.

Постановщик также пожаловался на огромную деградацию европейского и американского кино. Он считает, что зарубежные режиссеры перестали вкладывать «поиски смыслов» в свои работы.

«Потому что великое американское кино 1970-х годов, которое все соткано из этого поиска и которому мы бесконечно верили, — его не стало. Также абсолютно бессмысленны сегодняшние картины — хотя с точки зрения технологий они просто фантастические», — подчеркнул режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что многое сделал, чтобы Михаил Ефремов вернулся на сцену.