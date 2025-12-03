Ричмонд
Мошенники использовали умершую мать Дмитрия Нагиева для обмана людей

Super: мошенники использовали мать Дмитрия Нагиева для аферы
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев

Мошенники создали новую схему обмана людей и использовали в ней мать Дмитрия Нагиева Людмилу, которая ушла из жизни в 2015 году. Об этом сообщает Super.

По данным издания, аферисты отправляют людям фишинговую рассылку якобы от имени популярных маркетплейсов. Пользователи получили сообщения о «задержании матери популярного российского актера и ведущего Дмитрия Нагиева, которая заработала деньги на маркетплейсе благодаря специальной акции». 

В сообщения мошенники прикрепляют ссылку на эту «акцию». Отмечается, что переход по ней может привести к потере личных данных и средств.