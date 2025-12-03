Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью

Ранее стало известно, что народную артистку России Ларису Долину могут вырезать из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Уточнялось, что создатели киноленты опасаются провала в прокате из-за участия певицы в картине. Причина заключается в обрушившемся на Долину хейте из-за скандала с квартирой в Хамовниках.