Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал глупостью цензурирование фильма «О чем говорят мужчины» на ТВ

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал практику цензурирования фильмов в российском прокате и на отечественных онлайн-площадках. Его слова передает РБК.

В частности, собеседник издания выступил против вырезания сцен из картины «О чем говорят мужчины» во время телетрансляции.

«Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость», — считает Фадеев.

По мнению главы СПЧ, подобная практика является «перестраховкой». Фадеев привел в пример цензурирование курения и обнаженных сцен.

«Сигарету заблюрили, а дым идет.», — указал он и добавил, что не понимает оснований для такого решения.

Кроме того, Фадеев назвал неправильным вырезание сцен с конкретным актером. Он назвал цензурирование кадров с артисткой Жанной Фриске в картине «О чем говорят мужчины» оскорблением памяти красивой женщины и хорошей певицы.

Ранее стало известно, что народную артистку России Ларису Долину могут вырезать из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Уточнялось, что создатели киноленты опасаются провала в прокате из-за участия певицы в картине. Причина заключается в обрушившемся на Долину хейте из-за скандала с квартирой в Хамовниках.