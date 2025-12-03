Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал практику цензурирования фильмов в российском прокате и на отечественных онлайн-площадках. Его слова передает РБК.
В частности, собеседник издания выступил против вырезания сцен из картины «О чем говорят мужчины» во время телетрансляции.
«Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость», — считает Фадеев.
По мнению главы СПЧ, подобная практика является «перестраховкой». Фадеев привел в пример цензурирование курения и обнаженных сцен.
«Сигарету заблюрили, а дым идет.», — указал он и добавил, что не понимает оснований для такого решения.
Кроме того, Фадеев назвал неправильным вырезание сцен с конкретным актером. Он назвал цензурирование кадров с артисткой Жанной Фриске в картине «О чем говорят мужчины» оскорблением памяти красивой женщины и хорошей певицы.
Ранее стало известно, что народную артистку России Ларису Долину могут вырезать из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Уточнялось, что создатели киноленты опасаются провала в прокате из-за участия певицы в картине. Причина заключается в обрушившемся на Долину хейте из-за скандала с квартирой в Хамовниках.