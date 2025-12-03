Режиссер Быков: зритель первоочередно ценит в кино честность

«Честность способна вернуть зрителя в кинотеатр. Не форма, не спецэффекты, не звезды. Зритель сегодня очень чувствителен к фальши, я видел, как люди плачут не на блокбастерах, а на простых историях, снятых без бюджета, поскольку кино — это не бизнес, а общение. Зритель хочет эмоций, хочет правды — неважно, в каком жанре», — сказал он.