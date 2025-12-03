Ричмонд
67-летняя Шэрон Стоун появилась на премии в твидовом костюме и шубе

Актриса Шэрон Стоун вышла на публику в костюме и шубе

Актриса Шэрон Стоун посетила премию The Fashion Awards 2025 в Лондоне. Об этом сообщает PageSix.

Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media

67-летняя знаменитость предпочла для выхода светлый твидовый костюм, белую блузку и шубу. Образ дополнили туфли с острым мысом и клатч. Волосы актрисе уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.

В конце августа звезда стала героиней выпуска испанского журнала Harper’s Bazaar. На одной из обложек актриса предстала в платье с экстремальными разрезами по бокам. При этом знаменитость отказалась от белья. Образ Шэрон Стоун дополнила босоножками на высоких каблуках.

Ранее Шэрон Стоун публично защитила Сидни Суини после скандала.