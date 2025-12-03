На жену Уилла Смита Джаду Пинкетт Смит подали в суд за угрозы расправой

Бывший близкий друг американского актера Уилла Смита Билал Салам подал иск на 3 миллиона долларов против его супруги Джады Пинкетт Смит, утверждая, что та угрожала ему расправой за разглашение деталей ее личной жизни. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на копию судебного документа.
Согласно иску, в вестибюле Пинкетт Смит подошла к Саламу в сопровождении около семи человек из своего окружения, вела себя агрессивно и прямо угрожала ему.
«Если ты и дальше будешь рассказывать мои личные дела, ты либо пропадешь без вести, либо получишь пулю», — сказала она.
По утверждению истца, после этого сопровождающие актрисы преследовали его до машины, продолжая угрожать и оскорблять.
Салам также заявляет, что спустя несколько лет против него началась целенаправленная кампания травли в ответ на его отказ помочь Смиту урегулировать последствия скандала, произошедшего на церемонии «Оскар» в 2022 году. Тогда актер ударил комика Криса Рока за шутку о Джаде Пинкетт Смит. По словам Салама, из-за этой кампании он пережил серьезный ущерб для репутации и здоровья, что привело к значительным финансовым потерям.
В связи с этим он требует компенсацию в размере трех миллионов долларов.
Ранее жена Уилла Смита впервые за долгое время появилась на публике с дочерью.